Trump desembarca em Tóquio para visita oficial de quatro dias

TÓQUIO - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou neste sábado, 25, em Tóquio para uma visita de quatro dias, na qual manterá contatos políticos com autoridades do Japão e será recebido em audiência pelo novo imperador, Naruhito.

O avião de Trump aterrissou no Aeroporto Internacional de Tóquio às 16h58 (horário local, 4h58 de Brasília). Taro Kono, ministro das Relações Exteriores do Japão, estava entre as personalidades que o receberam na escada de saída da aeronave.

Após as saudações protocolares e acenar para as câmeras, o presidente americano entrou em um veículo para deixar o aeroporto, acompanhado pela sua esposa, Melania Trump.

A agenda de Trump inclui uma reunião com empresários na embaixada dos EUA em Tóquio. Neste domingo, 26, o presidente americano encontrará o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, com quem disputará uma partida de golfe. Mais tarde, vai assistir a decisão de um torneio de sumô, onde entregará o troféu ao vencedor.

A reunião com o imperador Naruhito e os contatos políticos de alto nível acontecerão nesta segunda-feira, 27.

Trump é o primeiro chefe de Estado que será recebido pelo imperador Naruhito, desde que chegou ao trono, no último dia 1º, após a abdicação do seu pai, o agora imperador emérito Akihito. EFE