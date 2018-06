Trump insiste para que senadores republicanos revoguem Obamacare

WASHINGTON – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou senadores republicanos para uma reunião na Casa Branca, na noite desta quarta-feira, 19, para pedir que eles não deixem Washington sem antes encaminhar um novo projeto para tentar revogar o programa de saúde conhecido como ‘Obamacare’. Os parlamentares têm recesso de verão previsto para começar em agosto. Eles se comprometeram a reavivar os esforços abandonados duas vezes nesta semana, em negociações frustradas no Senado.

Com a vitória ainda longe de ser alcançada, Trump declarou que “está pronto para agir”, colocando a responsabilidade nos correligionários do Partido Republicano. Durante a campanha presidencial do ano passado, ele declarou que seria “muito fácil se livrar” do programa desenvolvido por seu antecessor, Barack Obama.

Os desdobramentos desta quarta ocorrem após o mais recente plano republicano contra a assistência de saúde fracassar no Senado, levando Trump a afirmar que seria hora de “simplesmente deixar o programa de Obama falhar”. O líder da maioria, Mitch McConnell, indicou que está mais disposto a seguir outras discussões, como a revisão de impostos.

Duas versões diferentes de legislações que revogariam e substituiriam o sistema de assistência em saúde foram derrubadas pela maioria no Senado, nesta semana. O destaque de capa do jornal The Wall Street Journal desta quinta-feira, 20, é a tentativa de Trump de 'implorar' para que os correligionários derrubem o Obamacare. / AP