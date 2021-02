Trump nomeia advogados para equipe de defesa do impeachment

Representantes de Donald Trump anunciaram neste domingo, 31, que os advogados David Schoen e Bruce L. Castor vão liderar a equipe de defesa do ex-presidente dos Estados Unidos durante o julgamento de seu impeachment no Senado.

O anúncio dos nomes vem depois da notícia de que Trump havia rompido com alguns dos principais membros de sua equipe jurídica. Entre eles, estariam Butch Bowers, seu principal advogado, e quatro outros juristas, incluindo Deborah Barbier, advogada de defesa criminal na Carolina do Sul.

Há pouco mais de 10 dias fora da Casa Branca, Trump passa pela segunda vez por um processo de impeachment. Desta vez, o ex-presidente é acusado de "incitação à insurreição" por seu papel nos eventos que culminaram na invasão do Capitólio, em 6 de janeiro. O pedido já foi aprovado na Câmara e, se Trump for considerado culpado pelo Senado, pode ficar inelegível para 2024. /Com informações de Reuters e The New York Times