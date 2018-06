Trump troca diretor da agência de imigração dos Estados Unidos

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu nesta segunda-feira, 30, o diretor do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês), Daniel Ragsdale. No lugar, o republicano nomeou Thomas Homan, que estava desde 2013 como chefe da divisão do ICE encarregada das deportações.

Em comunicado, o Departamento de Segurança Interna, ao qual o ICE é subordinado, não especificou os motivos que levaram à demissão de Ragsdale. Ela foi anunciada apenas uma hora depois da destituição da secretaria interina de Justiça, Sally Yates, que havia se negado a defender ante os tribunais o veto de Trump a imigrantes e refugiados.

Ragsdale comandava o ICE desde junho de 2012, quando o ex-presidente Barack Obama o nomeou para o cargo. Com cerca de 2,75 milhões de deportados, Obama foi o presidente que mais expulsou imigrantes do país na história dos Estados Unidos.

Recentemente, Trump anunciou a contratação de 10 mil novos agentes para o ICE, que já tem 20 mil funcionários. Trinta por centro do efetivo do órgão é destinado somente para deportações. /EFE