Trump zomba de senadora que anunciou candidatura presidencial para 2020

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, zombou da senadora democrata Elizabeth Warren, que anunciou no sábado, 9, sua candidatura para as próximas eleições presidenciais no país em 2020. "Hoje, Elizabeth Warren, a quem costumo me referir como Pocahontas, se uniu à corrida para presidente. Vai concorrer como a nossa primeira candidata presidencial nativa americana", escreveu Trump na sua conta do Twitter."Nos vemos na campanha, Liz!", acrescentou.

Today Elizabeth Warren, sometimes referred to by me as Pocahontas, joined the race for President. Will she run as our first Native American presidential candidate, or has she decided that after 32 years, this is not playing so well anymore? See you on the campaign TRAIL, Liz! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de fevereiro de 2019