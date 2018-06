15 mil carros ficam bloqueados nos Alpes franceses pela neve

GENEBRA - A neve deixa milhares de pessoas bloqueadas nos Alpes, enquanto prefeituras na França e Suíça são obrigadas a montar refúgios de emergência para atender aos turistas.

Nos Alpes franceses, a neve que caiu desde sexta-feira, 26, deixou bloqueado mais de 15 mil carros. Grande parte deles se dirigiam às estações de esqui para passar a semana de Ano Novo. Só conseguia percorrer as estradas os carros com correntes nos pneus e, mesmo assim, centenas deles tiveram sérios problemas. Nos postos de gasolina, correntes e equipamentos de neve rapidamente se esgotaram e, diante do caos nas estradas, o governo foi obrigado a montar um plano de emergência.

Famílias inteiras passaram a noite de sábado para domingo em seus carros, enquanto outros conseguiram ser atendidos em centros de emergência em cidades como Albertville. Outras 15 cidades ainda colocaram suas escolas e ginásios à disposição dos turistas.

Em certas estradas que conseguiam limpar a neve, os motoristas levaram cerca de 10 horas para percorrer 130 quilômetros, principalmente entre Lyon e as estações nos Alpes.

O ministro do Interior da França, Bernard Cazeneuve, elogiou o trabalho das prefeituras. Mas, nas rádios locais, as autoridades apelavam à população para que abandonassem a ideia de sair de férias, pelo menos até segunda-feira.

A reportagem percorreu uma das estradas mais afetadas - a A43 - no domingo e constatou que todos os postos de gasolina estavam saturados e hotéis na região lotados. Apesar da neve, a circulação começava a voltar ao normal.

O número de acidentes também se multiplicou, deixando o serviço de atendimento das regiões afetadas sem sequer ter como responder aos apelos de socorro.

Naufrágios. O fim de semana tem sido marcado por diversos acidentes pela Europa. Na costa da Grécia, um ferry italiano pegou fogo e forças de diversos países tem se mobilizado para salvar quase 500 pessoas à bordo.

Já na costa da Itália, um navio de carga turco naufragou por conta de uma tempestade. Três pessoas estão desaparecidas.