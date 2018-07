Acidente com plataforma petrolífera russa deixa 37 desaparecidos Equipes de resgate disseram nesta segunda-feira que só um milagre permitirá o resgate com vida de algum ocupante de uma plataforma petrolífera que afundou nas águas geladas do extremo oriente russo, embora a empresa proprietária da plataforma tenha relatado que uma jangada foi vista no mar.