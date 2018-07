Acidente de trem na Polônia é um dos mais graves da Europa desde 2002

MADRI - A colisão frontal entre dois trens ocorrida na noite de sábado, 3, no sul da Polônia, na qual morreram pelo menos 14 pessoas e cerca de 60 ficaram feridas, é um dos acidentes mais graves da Europa na última década.

O mais grave, com 46 mortos e 135 feridos, entre eles 75 crianças, aconteceu no dia 23 de janeiro de 2006, ao descarrilar um trem cerca de Podgórica (Montenegro).

O último com vítimas fatais ocorreu em 1º de novembro de 2011 perto de Novie Aneni (Moldávia) com oito pessoas mortas e 20 feridas, ao colidir um trem e um microônibus.

Relação dos acidentes mais graves ocorridos na Europa com mais de dez vítimas fatais na última década:

6 novembro 2002 - Doze mortos por asfixia e nove feridos no incêndio de um vagão do trem Paris-Viena na altura de Nancy (nordeste da França).

22 julho 2004 - Trinta e oito mortos e 67 feridos ao descarrilar, em um túnel em Pamukova (noroeste da Turquia), o trem de alta velocidade que cobre a rota Istambul-Ancara e inaugurado em 14 de junho anterior.

7 janeiro 2005 - Dezessete mortos em um choque de trens perto de Bolonha (Itália). O comboio de passageiros passou um semáforo em vermelho propiciando a colisão em uma via única com um de mercadorias.

22 setembro 2006 - O acidente do trem rápido Transrapid (de levitação magnética) deixa 25 mortos e dez feridos graves em um lance de testes quando circulava a 200 quilômetros por hora em Emsland (Alemanha) e se chocou contra um vagão que limpava o trilho magnético.

21 fevereiro 2009 - Uma colisão entre um trem e um ônibus na Eslováquia central causa 13 mortos, enquanto outras 20 ficam feridas.

29 junho 2009 - Pelo menos 17 mortos e 50 feridos em uma explosão nos vagões de um trem carregado de gás em Viareggio, Toscana (Itália).

28 novembro 2009 - Pelo menos 30 mortos e 96 feridos ao descarrilar um trem que cobria a rota entre Moscou e São Petersburgo, por causa de um atentado terrorista, segundo as investigações.

15 fevereiro 2010 - Dezoito mortos e 171 feridos, ao colidir dois trens em Halle, ao sudoeste de Bruxelas, ao ignorar um dos trens um semáforo em vermelho e colidir com o outro parado entre Halle e Buizingen.

12 outubro 2010 - Pelo menos 43 pessoas morrem e nove ficam feridas gravemente no pior acidente de trânsito da história da Ucrânia, ao colidir uma locomotiva com um ônibus de passageiros perto de Márganets, em Dneproprtovsk, em uma passagem em nível sem vigilância.

30 janeiro 2011 - Morrem pelo menos dez pessoas e 43 ficam feridas, delas 18 em estado grave, no choque de um trem de passageiros com outro de mercadorias perto da cidade de Oschersleben, no estado da Saxônia-Anhalt (Alemanha).