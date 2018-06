Advogado russo diz que Snowden corre perigo após declarações hostis

Snowden recebeu asilo na Rússia no ano passado depois de fugir dos Estados Unidos, onde é procurado por acusações de espionagem após vazar informações sobre as práticas generalizadas de vigilância do governo norte-americano.

As revelações de Snowden causaram um alvoroço nos Estados Unidos sobre os direitos de privacidade e irritaram muitos aliados dos EUA. A decisão da Rússia de abrigá-lo prejudicou as já tensas relações entre Moscou e Washington.

"Estamos preocupados com possíveis ameaças ocultas que temos ouvido frequentemente nos últimos tempos. Nestas declarações... eles defendem abertamente uma represália física contra Edward Snowden", disse o advogado Anatoly Kucherena na TV estatal russa Rossiya-24.

Sem nomear qualquer veículo de comunicação, ele se referiu a comentários publicados pelo site BuzzFeed, que citou um funcionário do Pentágono dizendo que adoraria dar um tiro na cabeça de Snowden.

O BuzzFeed citou um oficial de inteligência do Exército dos EUA dizendo que o ex-agente da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) poderia ser morto no estilo da Guerra Fria, picado com uma agulha envenenada ao voltar para casa vindo do supermercado.

"Edward, é claro, trata essas observações como uma ameaça real à sua vida, porque ele vive uma vida normal e vai até o mercado e sai na rua", disse Kucherena.

"Edward deve pensar em sua segurança e, provavelmente, agora não seja suficiente para ele ter apenas seguranças particulares - é necessário pensar sobre como proteger a sua vida e saúde", disse ele.

(Reportagem adicional de Mark Hosenball, em Washington)