Agente de saúde com Ebola é transferida para hospital de Londres

A agente de saúde que se tornou a primeira pessoa diagnosticada com Ebola no Reino Unido chegou da Escócia para um hospital de Londres no início desta terça-feira para tratamento, depois de contrair a doença no oeste da África.

A mulher chegou ao londrino Hospital Royal Free, centro designado para o tratamento de Ebola no país, numa ambulância acompanhada por carros policiais, segundo uma testemunha da Reuters.

“Até agora achamos que certamente os cuidados médicos para ela estão ocorrendo como esperado”, disse na rádio BBC Paul Cosford, diretor da agência de saúde pública da Inglaterra, o organismo governamental que gere a resposta britânica para o Ebola.

“O acordo que temos no país é que o local correto para o tratamento de pessoas com Ebola é o Royal Free, nas suas instalações especiais. É uma decisão clínica.”

A “unidade de isolamento de alto nível” do hospital vai permitir que os médicos tratem a paciente enquanto ela permanece dentro de tenda de plástico, limitando as possibilidades da doença, que é transmitida pelos fluidos corporais, ser passada para o corpo médico.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou nesta segunda-feira que o número de pessoas infectadas pelo Ebola nos três países do oeste da África mais afetados pela doença, Serra Leoa, Libéria e Guiné, ultrapassou os 20 mil, com mais de 7.842 mortes até agora.

A agente do Serviço Nacional de Saúde, que estava trabalhando no oeste africano com a organização Save the Children, viajou de Serra Leoa para Glasgow no fim do domingo num voo da British Airways via Casablanca, em Marrocos, e Londres, no aeroporto de Heathrow.

Ela foi diagnosticada com o vírus mortal na segunda-feira depois de desenvolver os sintomas na noite anterior e foi inicialmente tratada no Hospital Gartnavel, na Escócia.

“Estou satisfeito pois os procedimentos, os protocolos, as coisas que temos praticado por meses e meses estão sendo agora colocados em prática”, afirmou o ministro da Saúde, Jeremy Hunt. Ele comandou na segunda-feira uma reunião do comitê de resposta emergencial do governo.

As autoridades escocesas disseram que a doença foi detectada num estágio inicial, o que significa que o risco para outras pessoas era considerado extremamente baixo, mas eles investigavam todos os possíveis contatos com a paciente.

O Reino Unido iniciou o controle relacionado a sintomas de Ebola dos passageiros vindos do oeste da África em outubro, como parte dos preparativos para um caso da doença em território britânico. Hunt disse na época que ele esperava ver um pequeno número de casos chegando no país.

