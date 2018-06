Air France evitará sobrevoar área de queda de avião no Mali 'por precaução'

A Air France-KLM vai evitar sobrevoar a área no norte do Mali onde caiu na quinta-feira o avião da Air Algerie, como "medida de precaução", disse um porta-voz do grupo francês nesta sexta-feira.

O porta-voz informou que a companhia aérea iria continuar a voar para a capital malinesa, Bamako, mas usando outras rotas, a oeste do local do desastre no norte do país.

Antes desse anúncio autoridades francesas haviam dito que o mau tempo provavelmente foi a causa da queda do voo da Air Algerie na quinta-feira, quando ia de Burkina Fasso para a Argélia. Investigadores disseram que não houve sobreviventes entre as 116 pessoas a bordo, incluindo 51 franceses.

(Reportagem de Chine Labbe)