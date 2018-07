Alemães negam ter pedido desculpas a Berlusconi

No domingo, Merkel e o presidente francês, Nicolas Sarkozy, trocaram sorrisos quando questionados em uma entrevista coletiva de uma cúpula europeia se estavam confiantes com a promessa de Berlusconi de agir para lidar com a profunda crise econômica da Itália.

O sorriso causou ressentimento na Itália, onde foi considerado uma humilhação nacional e um insulto.

"Com certeza, a risada não foi agradável, mesmo se endereçada a apenas uma pessoa. Ele ainda é o primeiro-ministro de um país", disse à Reuters Giuseppe Vallone, que mora em Roma.

Durante uma cúpula na quarta-feira, Berlusconi disse a uma televisão italiana que a líder alemã havia pedido desculpas.

"A senhora Merkel veio até mim e pediu desculpas pela situação ocorrida e me disse explicitamente que não teve a intenção de denegrir nosso país", afirmou ele.

"Portanto, as relações com elas estão extremamente cordiais."

O porta-voz de Merkel, Steffen Seibert, porém, disse nesta quinta-feira que "não houve pedido de desculpas, pois não há motivo para isso."

A Alemanha diz que o sorriso foi provocado pela confusão momentânea sobre quem responderia à questão.

Famoso pelas gafes diplomáticas e declarações de mau gosto, Berlusconi foi envolvido há algumas semanas em um episódio segundo o qual gravações judiciais vazadas mostram que ele teria feito comentários vulgares sobre Merkel.

A questão, porém, parece ter sido varrida para debaixo do tapete nos dois países, evidenciando o desejo de se evitar um incidente diplomático.

Merkel e Sarkozy deram um ultimato a Berlusconi no domingo para que ele aja a fim de combater a enorme dívida pública da Itália. Ele reagiu com braveza, dizendo que ninguém do bloco pode dar lição aos outros.