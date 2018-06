Alemanha considera medidas para Grécia crescer, diz ministro das Finanças A Alemanha está disposta a considerar a adoção de medidas adicionais para promover o crescimento da Grécia, mas a cambaleante economia grega teria de prosseguir com as reformas pactuadas, disse o ministro alemão das Finanças, Wolfgang Schaeuble, em entrevista à revista Welt am Sonntag, divulgada nesta sábado.