Alemanha desaconselha viagem ao leste da Ucrânia, diz que mídia está em risco

"A situação no leste da Ucrânia é muito tensa no momento", disse o ministério, acrescentando que há um aumento cada vez maior do número de instituições estatais ocupadas por indivíduos armados.

"Tendo em vista os últimos acontecimentos, deve-se presumir que os representantes dos meios de comunicação estão em risco especial de serem detidos ou sequestrados por forças separatistas", afirmou o ministério em um comunicado.

(Por Madeline Chambers)