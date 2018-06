Alemanha diz é necessário novo ímpeto político na crise da Ucrânia

Steinmeier deve realizar uma reunião com os ministros das Relações Exteriores ucraniano, russo e francês no final do dia.

"Precisamos urgentemente de um novo impulso político agora, caso contrário, corremos o risco de estagnação, regredindo novamente ou entrando em outra escalada espiral pior", disse Steinmeier em comunicado.

Ele disse que o encontro em Berlim seria usado para explorar formas de reiniciar o processo político, acrescentando que isto significava sobretudo chegar a um plano sobre como trazer um cessar-fogo sustentável e um quadro para o controle eficaz das fronteiras.

"Só desta forma a Ucrânia Oriental poderá descansar e Kiev pode iniciar um diálogo nacional novamente para integrar as pessoas no leste apropriadamente", disse.

O governo francês disse que espera que o encontro seja o primeiro passo para uma conferência de paz entre Ucrânia e Rússia.

