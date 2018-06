Alemanha: grupo de Merkel lidera com folga pesquisa para eleição em setembro

BERLIM, ALEMANHA- Os parlamentares alemães que fazem parte do bloco da chanceler Angela Merkel, da União Democrata-Cristã, lideram com folga uma pesquisa de intenção de voto para as eleições que vão ocorrer em setembro no país, enquanto membros do Partido Social Democrata da Alemanha continuam a perder força.

O levantamento, encomendado pelo jornal Bild, mostra que o grupo de Merkel tem 38% das intenções de voto, nível inalterado em relação à pesquisa anterior. Os sociais democratas, que são os principais adversários de Merkel, tiveram 25%, um ponto porcentual a menos que no levantamento passado. A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Os alemães vão às urnas em setembro para escolher seus parlamentares. O grupo político que consegue formar a maior bancada elege o chanceler. Foi assim que Angela Merkel, que está no seu terceiro mandato, chegou ao comando do país em 2005.

Os sociais democratas apareceram como uma ameaça ao grupo de Merkel em janeiro deste ano, quando lançaram a candidatura de Martin Schulz para chanceler. No entanto, seu nome perdeu força após diversas derrotas em eleições regionais ocorridas ao longo deste ano.

Os Democratas Livres e os Verdes, que fazem parte de uma bancada alinhada ao mercado, ganharam um ponto porcentual nesta pesquisa e foram a 8%, chegando ao mesmo nível do Partido de Esquerda, que caiu um ponto.

Fonte: Associated Press.