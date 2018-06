Alemanha prende suposto agente duplo espionando para os EUA, dizem parlamentares

O escritório da Promotoria Federal Alemã disse em um comunicado que o homem de 31 anos havia sido detido por suspeita de ser um espião estrangeiro, mas não deu mais detalhes. As investigações estão em andamento, declarou.

O caso pode trazer mais tensão aos laços com Washington, já prejudicados por revelações no ano passado de vigilância em massa de cidadãos alemães por parte da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês), incluindo o monitoramento do celular da chanceler Angela Merkel.

O homem, que é alemão, admitiu dar ao seu contato norte-americano detalhes sobre um comitê parlamentar alemão criado para investigar as revelações de espionagem feitas por Edward Snowden, ex-prestador da inteligência norte-americana, disseram os políticos.

Ambos os parlamentares são membros do comitê de controle parlamentar, formado por nove membros e cujas reuniões são confidenciais. O comitê que está a cargo do monitoramento do trabalho das agências de inteligência da Alemanha.

O comitê parlamentar que investiga o caso da NSA também realiza encontros confidenciais.

O Ministério das Relações Exteriores alemão declarou em um comunicado ter convidado o embaixador dos EUA para conversas sobre a questão, e lhe pediu para ajudar a dar uma rápida explicação.