Alemanha prende suspeito de tramar ataque da Al Qaeda

O suspeito, um cidadão alemão identificado como Halil S, teria sido recrutado pelo líder de uma célula terrorista local, preso em abril, e estaria usando fraudulentamente o site de leilões eBay para angariar dinheiro a ser usado num ataque.

Mas um porta-voz da promotoria disse não haver sinais sobre planos ou alvos específicos, e negou os relatos, publicados no site da revista Focus, de que o suspeito teria a intenção de explodir uma bomba em uma feira natalina.

Em nota, a promotoria vinculou o suspeito à célula de Duesseldorf da Al Qaeda, que era liderada pelo marroquino Abdeladim El-K, acusado de ter passado por treinamento no Paquistão e voltado à Alemanha em 2010 com a intenção de construir uma rede terrorista com sete ou oito integrantes.

Na sexta-feira, cerca de 150 policiais vasculharam 16 apartamentos e duas empresas no norte e oeste da Alemanha, procurando pistas ligadas ao caso, segundo a promotoria.

