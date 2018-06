Alemanha vai oferecer dinheiro para imigrantes que retornarem

BERLIM - A Alemanha pretende dar 3 mil euros a cada solicitante de asilo que opte por regressar voluntariamente ao seu país, informou o Ministério do Interior neste domingo. O prazo para adesões do programa vai até 28 de fevereiro.

Aos imigrantes que aceitarem regressar inclusive antes de que suas solicitações de asilo sejam rejeitadas, o governo alemão vai oferecer 1,2 mil euros por adulto e 600 euros por criança. Os imigrantes poderão se inscrever em ambos os programas.

Neste domingo, o jornal berlinense Bild am Sonntag informou que 8.693 imigrantes participaram do programa de retornos entre fevereiro e outubro. /Associated Press