Alemão faz piada com o próprio obituário

Karl Albrecht, que morreu no mês passado aos 88 anos, escreveu o próprio obituário como se fosse um aviso de mudança, convidando os amigos a uma celebração "animada" em sua nova casa no cemitério de Hamburgo, no norte da Alemanha.

"Eu mudei de casa. Meu novo endereço: cemitério Olhsdorf-Ruhewald, canteiro 65/28C", dizia o anúncio no jornal Hamburger Abendblatt.

"Ficarei satisfeito em receber um séquito animado", lia-se no jornal.

Albrecht deixou instruções para que a família publicasse a nota no jornal, informou o diário nacional Bild. O antigo vendedor de seguros foi um piadista a vida inteira e amava dar risadas, contou a viúva Anastasia ao jornal.

"No túmulo, haverá schnapps (aguardente) para todos os convidados. Ele teria querido isso", disse ela, acrescentando que o desejo do marido é que as mulheres vistam vestidos florais de cor clara.

"Ninguém deve aparecer vestido de preto. Meu Karl não suportava a melancolia", disse ela.

