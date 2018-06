Alerta de neve atinge tráfego aéreo em Paris no domingo

O Ministério do Transportes da França disse em um comunicado que companhias aéreas foram solicitadas a reduzir serviços de voo nos dois principais aeroportos nos arredores de Paris, Charles de Gaulle e Orly.

Neve, uma raridade na cidade turística mais popular do mundo, começou a cair na noite de sexta-feira com uma onda de frio atingindo muitas partes da Europa. Meteorologistas previram outra queda em grande parte do norte da França no domingo.

(Por Brian Love)