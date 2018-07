Angela Merkel enfrenta desafio doméstico devido ao pacto fiscal A chanceler alemã, Angela Merkel está enfrentando um desafio inesperado para conseguir a aprovação da Alemanha para as novas regras orçamentárias da zona do euro, depois que o governo confirmou no sábado que o novo tratado vai exigir uma maioria de dois terços do Bundestag e do Bundesrat.