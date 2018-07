Annan pede união de potências para acabar com violência na Síria

Annan, enviado conjunto da ONU e da Liga Árabe, disse em comunicado divulgado por seu porta-voz, Ahmad Fawzi, em Genebra: "O Enviado Especial Conjunto condena todo o derramamento de sangue e a violência em todas as suas formas e acredita que a violência de hoje apenas ressalta a urgência de uma ação decisiva do Conselho (de Segurança da ONU)."

A explosão de um homem-bomba matou três militares do alto escalão do presidente sírio, Bashar al-Assad, em Damasco nesta quarta-feira, disseram forças de segurança, o pior golpe ao alto comando de Assad na rebelião de 16 meses no país.