Apoio a partido anti-imigrantes na Grécia aumenta, mostra pesquisa

O partido de extrema-direita, que quer livrar a Grécia de todos os estrangeiros, ultrapassou os outrora poderosos Socialistas, apontou a pesquisa Pulse para o jornal To Pontiki.

O apoio ao Golden Dawn, que tem sido associado a um aumento de ataques contra imigrantes nos últimos meses, está em 10,5 por cento, alta de quase 4 pontos percentuais desde as eleições de junho que deram ao partido um lugar no parlamento.

A mensagem raivosa anti-imigrante ressoa em uma minoria significativa de gregos à medida que o país se preocupa com o aumento da criminalidade e enfrenta sua pior crise econômica do pós-guerra, que deixou quase um em cada quatro desempregados.

A pesquisa mostrou que o apoio ao conservador Nova Democracia, que lidera a coalizão pró-resgate do país, caiu de 29,7 por cento em junho para 25 por cento, enquanto o apoio ao partido radical de esquerda Syriza também diminuiu, cerca de 3 pontos percentuais, para 24 por cento.

Os socialistas do Pasok, um parceiro minoritário na coalizão governista, caíram para o quarto lugar, com 8 por cento, enquanto outro aliado do governo, a Esquerda Democrática, viu seu apoio encolher quase 2 pontos percentuais, para 4,5 por cento.

O governo da Grécia está tentando aprovar uma nova rodada de cortes de gastos profundamente impopulares, no valor de quase 12 bilhões de euros, para os próximos dois anos para apaziguar seus credores estrangeiros e garantir a próxima parcela de ajuda ao país.

(Reportagem de Lefteris Papadimas)