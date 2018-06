Apoio a partido anti-UE da Grã Bretanha atinge novo recorde em pesquisa

A crescente popularidade do UKIP, que exige a saída imediata da UE e leis de imigração mais rígidas, ameaça dividir o voto para o primeiro-ministro David Cameron nas eleições do parlamento europeu em maio e na eleição nacional de 2015.

A popularidade do UKIP cresceu com a aproximação das eleições europeias de 22 de maio, com as pesquisas sugerindo que ele poderá ser o terceiro mais votado.

Pesquisa da ComRes sobre a eleição nacional do ano que vem coloca o UKIP com 20 por cento das intenções de voto -alta de quatro pontos percentuais e em seu maior nível nos quatro anos de existência da pesquisa. Os Conservadores de Cameron caíram três pontos percentuais, para 29 por cento.

O partido Trabalhista, o principal da oposição, se manteve firme com 35 por cento, enquanto os Liberais Democratas, parceiros júniores do governo de coalizão, caíram dois pontos percentuais, para um novo mínimo de 7 por cento.

Uma segunda pesquisa feita pelo Opinium no domingo apontou avanço de três pontos percentuais do UKIP, com 18 por cento das intenções de voto, e outra pesquisa divulgada na semana passada deu ao partido 15 por cento.

Na quinta-feira, Cameron descreveu as opiniões do UKIP sobre a União Europeia como "extremistas" durante o lançamento da sua campanha para a eleição europeia.

(Por William James)