Os defensores da manutenção Escócia dentro do Reino Unido estavam com uma vantagem de 6 pontos percentuais numa última pesquisa de opinião sobre a independência divulgada enquanto os eleitores já estavam indo às urnas para decidir se a Escócia deve romper 307 de permanência no Reino Unido, do qual fazem parte Gales, Escócia, Inglaterra e Irlanda do Norte.

A pesquisa Ipsos Mori para o jornal London Evening Standard indica que o apoio para permanecer no Reino Unido estava em 53 por cento, e o dos partidários da independência, em 47 por cento.

A sondagem revelou que 4 por cento dos escoceses ainda estavam indecisos.

O referendo se realiza nesta quinta feira e a previsão é de divulgação do resultado na manhã de sexta-feira.

(Reportagem de Kate Holton)