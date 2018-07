Após conversas com a Rússia, Hillary vê divisões sobre Síria Ainda há grandes diferenças entre Rússia e Estados Unidos sobre a crise na Síria, disse neste domingo a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, enquanto finalizava uma viagem pela Ásia, na qual ela também conseguiu pouco progresso com a China ao tentar amenizar tensões. Hillary afirmou que pediu maior pressão sobre o presidente sírio, Bashar al-Assad, durante conversas com o presidente russo, Vladimir Putin, e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, mas encerrou a viagem com pessimismo sobre as chances de ambas as partes chegarem a um acordo antes da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), neste mês.