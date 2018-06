Aprovação de presidente da França sobe para 22%, diz pesquisa

A aprovação a Hollande subiu dois pontos, para 22 por cento, em comparação com o mês anterior, a primeira alta desde agosto, de acordo com a pesquisa do instituto Ifop publicada pelo jornal JDD. Mais pessoas que se declararam de esquerda aprovaram a liderança do presidente.

A popularidade do líder socialista melhorou um pouco desde que atingiu o pior índice de qualquer presidente desde a Segunda Guerra Mundial, de 15 por cento, em uma pesquisa de novembro.

Mas com o desemprego ainda perto de 11 por cento, o aumento ainda é pequeno. O índice de Hollande permanece bem abaixo em comparação com o antecessor Nicolas Sarkozy no mesmo período durante seu mandato de 2007 a 2012.

(Reportagem de Nicholas Vinocur)