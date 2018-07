Aprovação de Sakorzy volta a subir, indica pesquisa

PARIS - O índice de aprovação do presidente da França, Nicolas Sarkozy, subiu cinco pontos percentuais desde junho, chegando a 35%, indica uma pesquisa publicada nesta segunda-feira, 18. Este foi o maior avanço em meses para o líder de centro-direita antes da eleição de 2012.

A sondagem, feita pelo instituto de pesquisa Ipsos e publicada pela revista Le Point, mostrou que os dois principais rivais socialistas de Sarkozy, François Hollande e Martine Aubry, caíram, mas continuam à frente dele com 54% e 48%, respectivamente.

"Embora o presidente permaneça muito impopular, a tendência tornou-se mais uma vez positiva", disse Ipsos. Os números do Ipsos apontam que Sarkozy ainda é menos popular do que era em março de 2010, quando seu partido de centro-direita UMP sofreu uma derrota retumbante nas eleições regionais.

A pesquisa, feita em 15 e 16 de julho, seguiu-se a outra sondagem realizada na semana passada indicando que Sarkozy disputaria acirradamente com Hollande no primeiro turno da eleição e derrotaria Aubry.

Sarkozy começou a subir nas pesquisas de opinião em maio, quando o ex-chefe do Fundo Monetário Internacional Dominique Strauss-Kahn foi preso em Nova York acusado de tentativa de estupro, o que o tirou da disputa presidencial pelos socialistas em abril do ano que vem.

Strauss-Kahn era considerado franco favorito na eleição e a saída dele da corrida deixou o Partido Socialista com dificuldades para encontrar outro candidato com estatura similar no cenário mundial.