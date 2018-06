Assange discursa da sacada de embaixada e repreende os EUA O fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, usou a sacada do prédio da embaixada do Equador em Londres, neste domingo, para repreender os Estados Unidos por "ameaçar" a liberdade de expressão e fez um apelo ao presidente norte-americano, Barack Obama, para que ele dê fim ao que chamou de "caça às bruxas" contra o WikiLeaks.