Ataque a escola judaica na França deixa quatro mortos

O ataque também deixou vários feridos, dois deles com gravidade. Na semana passada, dois tiroteios separados na mesma região resultaram na morte de três soldados, também atingidos por um homem que escapou em uma scooter.

De acordo com a emissora de TV BFM, a arma usada no ataque contra a escola judaica Ozar Hatorah era do mesmo calibre da utilizada no ataque contra os soldados, mas um porta-voz do Ministério do Interior não pôde de imediato confirmar essa informação.