Ataque a veículo militar na Turquia mata 7 soldados

Ambulâncias correram para o local da explosão enquanto as chamas subiam de dois veículos em uma estrada que corta uma parte pouco povoada da cidade provincial.

Militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), considerado um grupo terrorista pela Turquia, Estados Unidos e União Europeia, promoveram uma onda de ataques a alvos militares nos últimos meses, intensificando a sua campanha armada de 28 anos.

Os recentes conflitos têm sido alguns dos mais pesados desde que o PKK pegou em armas em 1984 com o objetivo de estabelecer um Estado curdo.

Combatentes do PKK mataram 10 soldados e feriram pelo menos 60 na terça-feira passada, quando dispararam foguetes contra um comboio militar que viajava entre as Províncias de Bingol e Mus, também no leste da Turquia.

Caças e helicópteros de ataque vêm bombardeando campos do PKK na região de fronteira sudeste com o Iraque nas últimas semanas. Mais de 40.000 pessoas foram mortas no conflito, que tem dificultado o desenvolvimento em um dos redutos mais pobres da Turquia e agravado a instabilidade em uma região de fronteira com o Irã, o Iraque e a Síria.