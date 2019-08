Ataque com arma branca mata uma pessoa e fere outras nove na França

Dois homens, um armado com uma faca e outro com espeto de cozinha, mataram uma pessoa e feriram outra nove neste sábado, 31, na cidade francesa de Villeurbanne, perto de Lyon. O ataque aconteceu às 16h30 locais (11h30 de Brasília), perto de uma estação de metrô de Villeurbanne, uma localidade limítrofe com Lyon. A vítima fatal é um jovem de 19 anos. Três feridos estão em estado grave.

Um dos agressores foi detido e o outro está sendo procurado, informou a prefeitura. ​A polícia isolou a área.

Esse é o segundo ataque na região de Lyon em pouco mais de três meses. Em maio, um pacote bomba detonado diante de uma padaria do centro de Lyon deixou 14 pessoas levemente feridas. O autor, um argelino radicalizado de 24 anos, foi detido três dias depois. Em um depoimento, ele disse que havia "prestado em foro íntimo juramento de fidelidade" ao grupo extremista Estado Islâmico (EI). /AFP