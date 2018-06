Atirador de Toulouse mandou vídeo à Al Jazeera, diz polícia

A Al Jazeera recebeu um pen-drive contendo imagens acompanhadas por hinos de guerra islâmicos, e entregou o pacote na segunda-feira à policia, informou à Reuters uma fonte próxima à investigação.

Um funcionário da Al Jazeera ouvido pela Reuters confirmou o relato.

O pacote era datado de quarta-feira, 21 de março, o dia em que a polícia cercou Merah no seu apartamento em Toulouse, após uma intensa caçada, de acordo com reportagem do jornal Le Parisien.

Merah, cidadão francês de ascendência argelina, seria morto no dia seguinte por policiais. Durante o cerco, ele admitiu que matou três soldados franceses em dois atentados, e três crianças judias e um rabino durante um ataque a uma escola. Ele afirmou que se inspirou na Al Qaeda.

O promotor encarregado do caso já havia dito que Merah havia filmado os três atentados, cometidos num período de dez dias.

Segundo o Le Parisien, os investigadores agora estão tentando descobrir se o vídeo foi remetido na noite de terça-feira pelo próprio Merah, ou na manhã de quarta por um cúmplice.

(Reportagem de Gerard Bon)