Atirador francês morre após pular da janela, diz ministro

Mohamed Merah, um jovem francês de origem argelina, estava em silêncio há horas, mas abriu fogo contra as forças especiais que invadiram o prédio e morreu na troca de tiros subsequente.

"No momento em que uma sonda de vídeo foi enviada ao banheiro, o assassino saiu do banheiro, atirando com extrema violência", Gueant disse a repórteres no local, acrescentando que Merah atirava com várias armas ao mesmo tempo.

"No fim, Mohamed Merah pulou da janela com sua arma na mão, continuando a atirar. Ele foi encontrado morto no chão", disse.

Dois oficias da polícia ficaram feridos na operação.

(Reportagem de John Irish e Nick Vinocur)