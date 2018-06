Atiradores matam 17 em ataques a delegacias de polícia e quartel em Uganda

O porta-voz das Forças de Defesa do Povo de Uganda, Paddy Ankunda, disse que entre os mortos estão três policiais e cinco soldados. Um total de 41 agressores foram mortos, enquanto outros 12 foram capturados durante os ataques no sábado à noite, acrescentou.

Os atiradores, que pertencem a uma milícia local, não tinham qualquer ligação com o grupo rebelde islamista ADF-NALU, que atacava a população local no final dos anos 90 e início de 2000. O grupo foi derrotado e forçado a fugir para a selva da vizinha República Democrática do Congo.

“O que sabemos é que essa milícia não tem ligação com o ADF-NALU, mas estamos pesquisando para tentar descobrir quem são seus partidários e quais são seus motivos,” disse Ankunda.

“Estamos interrogando aqueles que capturamos e esperamos encontrar quem está por trás desses ataques”.

Os agressores roubaram 13 armas das delegacias que atacaram, acrescentou o porta-voz militar.

Uganda teme que se o ADF-NALU não for monitorado pelo governo tolerante do leste do Congo, se transforme em uma ameaça para seus campos de petróleo na bacia de Albertine, onde Tullow Oil, Total e CNOOC da China estão se preparando para produção comercial.

(Reportagem de Elias Biryabarema)