Ativistas do grupo Femen são absolvidas em ação por protesto na catedral de Paris

As feministas se misturaram às centenas de visitantes enfileirados para entrar na igreja do século 12, em 11 de fevereiro de 2013 – um dia depois de o papa Bento 16 anunciar sua renúncia –, e expuseram os torsos pintados com frases como “Chega de Papa” e “Caia fora, Homofóbico”.

“Estamos extremamente felizes com a decisão”, declarou Michael Ghnassia, advogado de defesa do Femen que anunciou o veredicto.

As únicas penas que a corte aplicou, disse ele, foram multas suspensas impostas a três membros da equipe de segurança de Notre Dame.

As ativistas do Femen, algumas das quais foram estapeadas por católicos furiosos antes de a equipe de segurança expulsá-las, estavam sendo processadas pela acusação de terem degradado um local de devoção em uma manifestação durante a qual bateram nos sinos da catedral com pedaços de pau.

O protesto foi realizado durante um período de manifestações de rua às vezes violentas em reação à lei que legalizou os casamentos do mesmo sexo na França, república secular mas predominantemente católica.

(Por Chine Labbe)