Autoridades da França isolam prédio, mas suspeita de Ebola é descartada

"A suspeita (de Ebola) foi retirada", disse a autoridade na cidade de Cergy Pontoise, a noroeste de Paris.

A polícia e fontes do Ministério do Interior haviam dito anteriormente que o edifício de serviços sociais foi isolado com 60 pessoas no interior, depois que quatro pessoas, que chegaram à França vindas de Guiné no início de outubro, ficaram doentes.

A França não registrou nenhum caso do vírus Ebola.

(Reportagem de Nicolas Bertin)