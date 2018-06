Autoridades francesas prendem mais duas pessoas após atentado em Nice

Autoridades francesas detiveram mais duas pessoas na investigação sobre o ataque feito com um caminhão no Dia da Bastilha, na cidade de Nice, que matou pelo menos 84 pessoas. Os investigadores tentam determinar se o atacante morto, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, era um extremista religioso ou se o atentado foi resultado de um ataque de fúria.

Um homem e uma mulher foram detidos na manhã deste domingo em Nice, de acordo com um funcionário do gabinete do procurador de Paris, que supervisiona investigações nacionais de terrorismo. O funcionário não deu detalhes sobre suas identidades, e disse que mais cinco pessoas detidas anteriormente permanecem sob custódia. Vizinhos disseram que a ex-esposa do atacante estava entre os presos.

Os investigadores estão à procura de possíveis cúmplices de motorista de caminhão Mohamed Lahouaiej Bouhlel, um tunisiano de 31 anos de idade, que viveu em Nice durante anos. Ele foi morto pela polícia depois de atropelar centenas de pessoas com seu caminhão na famosa orla marítima francesa, após uma queima de fogos no feriado da última quinta-feira (14).

O ministro da Saúde da França diz que cerca de 85 pessoas permanecem hospitalizadas após o atentado, e que 18 delas estão em condição de risco de vida, incluindo uma criança. Marisol Touraine orientou os sobreviventes a procurar aconselhamento oferecido pelo governo após o ataque.

O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo atentado ontem. Em um comunicado, o grupo alega que Bouhlel estava seguindo ordens para atacar cidadãos de países que lutam contra o EI, mas não ficou claro se ele tinha ligações concretas com o grupo.

A famosa orla Promenade des Anglais, em Nice, vai gradualmente sendo reaberta, e vai se tornar em um santuário para os mortos, com memoriais criados na pista oeste da estrada onde as vítimas foram atropeladas. Fonte: Associated Press