Autoridades russas anistiam bióloga brasileira do Greenpeace As autoridades russas concederam nesta quarta-feira, 25, anistia aos 28 ativistas do Greenpeace e dois jornalistas, entre eles a bióloga gaúcha Ana Paula Maciel. Eles tinham sido detidos em setembro quando protestavam contra a exploração de petróleo em uma plataforma no Ártico e ficaram presos por cerca de dois meses.