Banco Central Europeu deve aprovar acordo de 2 anos com Grécia O membro do Banco Central Europeu, Joerg Asmussen, disse no domingo que a zona do euro deve concordar na próxima semana com financiamento de dois anos à Grécia, e deixar perspectiva de uma ajuda futura caso necessário, uma decisão que provavelmente irritaria o FMI, que quer uma solução permanente.