Bascos formam corrente humana de 123 km pedindo voto por independência

O grupo organizador "Está em nossas mãos" estima que cerca de 100 mil pessoas se uniram à corrente, que lembrou uma manifestação semelhante em 11 de setembro do ano passado na Catalunha, outra região espanhola com um grande movimento de independência.

Manifestantes envoltos em bandeiras bascas nas cores vermelho, branco e verde levantaram as mãos unidas enquanto helicópteros sobrevoavam a linha, que se estende desde a cidade de Durango até Pamplona, que não fica no País Basco, mas na região vizinha de Navarra, considerada parte do território cultural e linguístico basco.

A crise econômica longa e escândalos de corrupção política provocaram desencanto com as principais instituições que ancoram a democracia espanhola, formada na década de 1970 depois de uma longa ditadura.

O apoio aos socialistas, outrora dominantes, e para o Partido Popular, de centro-direita, caiu drasticamente. Movimentos de independência estão aumentando na Catalunha e no País Basco, e, no sábado, milhares marcharam em Madri e outras cidades pedindo a abolição da monarquia, que foi reestabelecida em 1975.

O País Basco - com sua própria língua e cultura - tem tradicionalmente procurado maior autonomia da Espanha.

(Por Arantza Goyoaga)