Bebê de duas semanas é resgatado de destroços na Turquia

A mãe segurava o bebê, uma menina, apertado no peito quando a equipe de resgate a alcançou. Continuavam os esforços para retirá-la do local e também a uma avó da criança, que estava viva.

"Estou tão animada, o que posso dizer? Que Deus as ajude", disse a outra avó do bebê, Sevim Yigit, à Reuters, com os olhos cheios de lágrimas de alegria.

Enquanto ela falava, um membro da equipe de resgate se inclinou em sua direção e disse: "vamos retirá-las em breve".

Ninguém mencionou o pai da criança, que também estava no prédio quando caiu.

A avó disse que a menina, chamada Azra, nasceu há duas semanas.

A multidão reunida no local aplaudiu quando um integrante da equipe de resgate surgiu dos destroços com a recém-nascida nos braços.

"Estamos esperando há quase 48 horas", disse um primo da criança, um adolescente cuja mãe continuava desaparecida. "Espero que minha mãe e minha tia sejam resgatadas também".

A família estava presa desde que o bloco de apartamentos caiu quando o terremoto de 7,2 graus de magnitude atingiu a região na tarde de domingo.

Um lado do prédio foi reduzido a uma pilha de concreto destroçado e metal retorcido, enquanto o outro lado estava inclinado, mantido de pé por uma grua para que a operação de resgate seja realizada de forma segura.

O número oficial de mortos do terremoto de domingo subiu para 366 nesta terça-feira, mas muitas pessoas continuam desaparecidas.