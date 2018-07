'Bebê Trump' inflável aparece em novo protesto contra o republicano na Escócia

Manifestantes escoceses contrários à visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegaram neste sábado, 14, a um parque na capital do país, Edimburgo, onde sobrevoa um boneco inflável gigante representando o mandatário norte-americano como um bebê.

O boneco tem cerca de seis metros de altura e se tornou um símbolo dos protestos contra a primeira visita oficial de Trump ao Reino Unido e à Rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Muitos dos manifestantes também carregam placas com imagens do boneco de Trump, assim como a frase "Dump Trump", que significa "Despeje Trump".

Um dos manifestantes, vestido com os trajes do super-herói Homem-Aranha, carregava uma placa lembrando Trump que "grandes poderes trazem grandes responsabilidades" - a frase é emblemática no primeiro filme da trilogia do Homem-Aranha da produtora Sony, protagonizada pelo ator Tobey Maguire. A marcha anti-Trump levou duas horas para atravessar a cidade neste sábado, divertindo turistas e motoristas, que buzinavam em apoio.

Manifestantes no hotel

Os protestos chegaram até ao hotel onde Trump está hospedado. O presidente, que aproveitou para sair das acomodações para jogar golfe no complexo do resort, presenciou o voo de parapente controlado por um manifestante do Greenpeace, que trazia uma mensagem de protesto ao republicano. O homem está sendo procurado pela polícia escocesa, que considerou o ato ilegal. / Associated Press.