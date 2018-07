Belfast registra distúrbio após marcha protestante

Protestantes unionistas (favoráveis à união com a Grã-Bretanha) realizam anualmente uma série de desfiles que são vistos como provocativos pelos nacionalistas que desejam ser parte de uma Irlanda unida.

As três décadas de violência entre católicos e protestantes da Irlanda do Norte praticamente terminaram com o acordo de paz assinado em 1998, mas Belfast continua sendo uma cidade dividida por critérios religiosos. A polícia tem apontado um recrudescimento na ameaça por parte de grupos contrários à paz.

Dezenas de jovens atiraram tijolos e bolas de sinuca em centenas de policiais da tropa de choque, numa confluência entre as zonas católica e protestante. Um manifestante avançou de carro sobre uma fila de jipes blindados da polícia, e outro ateou fogo a um carro.

O incidente começou logo após cerca de 15 membros da Ordem Protestante de Orange passarem em silêncio diante de lojas no bairro nacionalista de Ardoyne, escoltados por policiais.

Os participantes da marcha celebravam a vitória do rei Guilherme de Orange sobre o rei católico Jaime durante a batalha de Boyne, em 1690, que ajudou a consolidar a supremacia protestante na Irlanda.

Músicos típicos da Escócia se somaram a grupos locais que, ostentando faixas laranjas e bandeiras britânicas, fizeram desfiles por toda a província.

(Reportagem de Ian Graham)