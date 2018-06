Berlusconi critica juízas 'feministas' por acordo de divórcio milionário

Em 28 de dezembro, o jornal Corriere della Sera disse que a decisão havia sido tomada antes do Natal e que Berlusconi havia sido condenado a pagar para Veronica Lario, com quem se casou em 1990, cerca de 100.000 euros por dia.

Foi a primeira vez que Berlusconi comentou publicamente o acordo. Ele não entrou em detalhes sobre o montante e, ao citar um valor superior àquele revelado pelo jornal, não ficou claro se ela estava incluindo pagamentos vencidos desde a separação.

"Elas me mandaram pagar 200.000 por dia e isso diz muito sobre quem são as juízas de Milão", disse Berlusconi em entrevista a um programa no canal La7. "Elas são três juízas feministas e comunistas".

Berlusconi repetiu alegações anteriores de que os juízes de Milão em geral o perseguem desde que entrou para a política em 1994 porque se opõem a ele politicamente.

(Reportagem de Steve Scherer)