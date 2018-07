Berlusconi perde votação importante no Parlamento italiano

A oposição exigiu a renúncia de Berlusconi após a derrota, por um voto de diferença, de uma moção que aprovava formalmente as contas públicas do ano passado.

"Não há razão para ver isso como um colapso. Mas acho que o governo precisa estar aberto ao debate e ver se há um consenso político", disse Fabrizio Cicchitto, líder da bancada governista na Câmara.

O ministro da Defesa, Ignazio La Russa, disse que o governo deveria convocar um voto de confiança para comprovar sua maioria, e afirmou que a derrota desta terça-feira foi apenas um tropeço decorrente da ausência de alguns deputados.

Já Gianfranco Fini, presidente da Câmara, com quem Berlusconi rompeu no ano passado, disse que o resultado da votação foi de uma importância "sem precedentes."

Ela ocorre num momento em que Berlusconi enfrenta o descontentamento de vários ministros com os rumos do governo e com o desgaste à reputação da Itália por causa de problemas pessoais e judiciais do primeiro-ministro.

Massimo Donadi, líder parlamentar do partido oposicionista Itália de Valores, disse que a derrota no Parlamento mostra um governo à deriva. "Este governo não tem mais programa, não tem coalizão, não tem objetivos senão se garantir no poder", afirmou.

As pressões sobre o premiê conservador, de 75 anos, alimentam especulações de que o governo não irá resistir até o final do seu mandato, em 2013. Berlusconi já sobreviveu a vários votos de confiança no Parlamento, mas há crescentes rumores sobre uma rebelião dentro do seu partido, o PDL.

