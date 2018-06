Bersani diz que renunciará após eleição de presidente da Itália, diz agência

Mais cedo nesta sexta-feira, dezenas de parlamentares rebeldes do partido desobedeceram suas instruções para eleger o ex-primeiro-ministro Romano Prodi como o próximo presidente da República, além de rejeitarem um candidato diferente proposto por Bersani na quinta-feira.

"Um em cada quatro de nós foi um traidor, para mim isso é inaceitável", disse Bersani, de acordo com a agência AGI, na reunião com parlamentares do PD.

As eleições gerais de fevereiro deram o controle da Câmara à centro-esquerda, mas não o do Senado, onde só uma aliança com a centro-direita de Silvio Berlusconi ou com o Movimento 5-Estrelas de Beppe Grillo permitiria a formação de um governo.

(Reportagem de Gavin Jones)