Bilionário será rival de Putin na disputa pela presidência da Rússia

MOSCOU - O bilionário Mikhail Prokhorov anunciou nesta segunda-feira, 12, sua intenção de concorrer a presidente da Rússia na eleição de março, semanas depois de romper com o Kremlin na disputa pela liderança de um pequeno partido de defesa da iniciativa privada.

O primeiro-ministro Vladimir Putin é o franco favorito na eleição presidencial de 4 de março, apesar dos crescentes sinais de descontentamento popular com a sua hegemonia - refletida nos protestos populares contra supostas fraudes no pleito parlamentar deste mês.

Prokhorov, de 46 anos, atua no setor metalúrgico e é dono do time americano de basquete New Jersey Nets. Analistas dizem que ele não tem chance de vitória na eleição, e que sua presença na disputa será útil para Putin, que assim poderá responder aos críticos que o acusam de impedir o surgimento de um partido ou líder que represente a classe média.

Em entrevista coletiva para anunciar a candidatura, Prokhorov queixou-se de que "o Kremlin chutou a mim e aos meus apoiadores do Partido da Causa Justa (...), mas não é dos meus princípios parar na metade".

O empresário, presidente da empresa Polyus Gold, maior produtora de ouro da Rússia, disse que seus partidários começaram a se organizar para recolher as mais de 2 milhões de assinaturas necessárias para formalizar a candidatura.

Dmitri Peskov, porta-voz de Putin, disse que o primeiro-ministro soube dos planos de Prokhorov, mas não o considera um rival sério. A revista Forbes estima que Prokhorov tenha uma fortuna de US$ 18 bilhões, que faz dele a terceira pessoa mais rica do país.

Na entrevista coletiva, Prokhorov descreveu-se como "um defensor dos interesses da classe media", e prometeu que, independentemente do resultado da eleição presidencial, criará um partido para si.