Boca de urna diz que não há maioria para eleger premiê e PP terá até 118 cadeiras

LONDRES - Pesquisa de boca de urna divulgada logo após o encerramento das eleições gerais na Espanha indica que não há maioria suficiente para a eleição de um novo premiê no país. Levantamento feito pelo instituto Demoscopia para a emissora oficial TVE mostra que nenhum dos grupos políticos terá voto suficiente para compor sozinho a maioria simples - de 176 cadeiras em um parlamento de 350 deputados - para eleger o sucessor de Mariano Rajoy. Portanto, será necessária a costura de uma coalizão.

Segundo a pesquisa, o conservador Partido Popular (PP) de Rajoy deve ter o maior número de votos e o levantamento projeta entre 114 e 118 deputados para os governistas. O esquerdista PSOE teria eleitores suficientes para uma bancada entre 81 e 85 cadeiras e, logo atrás, o Podemos, de esquerda, conseguiria entre 76 e 80 parlamentares. O partido de centro-direita Ciudadanos teria entre 47 e 50 nomes. A pesquisa foi realizada com 177 mil entrevistas neste domingo em toda a Espanha.

Votos. A pesquisa mostra que, apesar de o oposicionista PSOE caminhar para a segunda maior bancada, o grupo de esquerda do ex-premiê José Luis Rodríguez Zapatero deverá ser o terceiro partido em número de votos. Segundo a pesquisa divulgada pela TVE, o PP deve ter 26,8% dos votos, Podemos é o segundo maior grupo com apoio de 21,7%, o PSOE seria terceira força com 20,5% dos eleitores e o Ciudadanos teria 15,2%, na quarta posição.

O sistema eleitoral espanhol pondera o número de votos pelas diversas regiões do país para eleger os 350 deputados que, por sua vez, escolhem o premiê em um sistema parlamentarista./Equipe AE